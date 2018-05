Unió de Pagesos apressa perquè l'aigua del pantà de Riudecanyes sigui només d'ús agrícola

Els pagesos volen que l'ACA retiri del consum de boca la que utilitzen diiversos ajuntaments

Actualitzada 22/05/2018 a les 17:33

La Unió de Pagesos (UP) apressa l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) perquè l'aigua del pantà de Riudecanyes sigui només d'ús agrícola, informa aquest sindicat.Els pagesos volen que l'ACA actuï perquè, segons ells, alguns ajuntaments s'estan proveint amb aigua destinada a reg per a ús de boca sense autorització perquè és més barata, en un moment en què l'embassament es troba amb escassetat de recursos.D'una altra banda, Unió de Pagesos demana que es tirin endavant els acords de la Comissió de desembassament de Riudecanyes per permetre que la campanya de reg es pugui portar a terme a partir de juny.A causa de l'escassetat de recursos de l'embassament, la dotació d'aigua només garanteix la supervivència dels arbres, però no de les collites.El sindicat informa que el seu objectiu és que els pagesos de la comarca del Priorat puguin conservar el regadiu i en un futur augmentar la superfície.Això s'aconseguiria gràcies a la transparència en l'ús de l'aigua del pantà de Riudecanyes i a l'estudi de l'aprofitament d'aigües depurades que alliberi aigua de l'embassament de Siurana, que està connectat amb el de Riudecanyes i formen un sol sistema.Sobre el debat obert del transvasament del riu Siurana i el pantà de Riudecanyes, Unió de Pagesos considerarà totes les propostes de futur sempre que garanteixin la continuïtat dels cultius del Baix Camp i el Tarragonès amb aigua suficient i de qualitat.El sindicat instarà l'ACA que estudiï la viabilitat de proveir regs alternatius per intentar dependre cada vegada menys del transvasament del pantà del riu Siurana.En aquesta línia, Unió de Pagesos traslladarà les seves propostes als grups parlamentaris del Congrés, encara que amb la urgència de salvar els arbres fruiters que poden patir un estrès hídric aquest estiu.