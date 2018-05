PortAventura invertirà 40 milions d'euros en una nova atracció i un nou hotel el 2019

El parc temàtic viu aquest 2018 un dels millors inicis de temporada amb un 16% més de visites

Actualitzada 22/05/2018 a les 13:11

PortAventura World ha arrencat la temporada 2018 amb molt bones perspectives i ja dona per fet que superarà els cinc milions de visitants, un rècord absolut. Segons el seu director general, Fernando Aldecoa, la situació política a Catalunya «no està tenint impacte» al resort. Enguany el complex va obrir portes el 23 de març i, des d’aleshores, està vivint un dels millors inicis de temporada amb un 16% més de visites. De fet, la Setmana Santa va ser la millor de la història en un mes de març, i per Halloween i Nadal també es van batre rècords. Els visitants espanyols han repuntat d’un 9%, i els mercats francès, britànic i rus també registren creixements destacats. En el seu segon any, Ferrari Land ha rebut 170.000 visites en poc més d’un mes, un 60% més que en el mateix període del 2017. Aquest dimarts l’àrea dedicada a l’escuderia italiana ha presentat cinc noves atraccions infantils que han suposat una inversió de 5 MEUR. Enguany el resort no comptarà amb cap muntatge del Cirque du Soleil perquè PortAventura aposta per potenciar altres espectacles, però en tornarà a acollir en el futur. L’any 2019 el parc invertirà 40 MEUR en un nou hotel de 150 habitacions al Far West i una atracció tipus ‘Dark ride’ a la zona de SèsamAventura.