L'Hospitalet de l'Infant inaugurarà les Jornades de la tonyina el 27 de maig

A la Plaça Catalunya, s'hi podran tastar les ‘tonyi-tapes’ dels onze restaurants que participen en aquesta edició, a un preu de 2,5 euros

Actualitzada 22/05/2018 a les 13:33

Un producte de qualitat

Amb la celebració de la Tonyinada 2018, s’inauguraran aquest diumenge 27 de maig les XIX Jornades de la Tonyina a l’Hospitalet de l’Infant. Els assistents a aquesta jornada gastronòmica, prevista a partir de les onze del matí, a la Plaça Catalunya, podran tastar les tonyi-tapes elaborades pels onze restauradors que prenen part en aquesta edició de les jornades, per un preu de 2,5 euros amb beguda inclosa. A més, hi haurà actuacions musicals i animació infantil; i un sorteig de tres entrades dobles a PortAventura.D’aquesta manera, començaran oficialment les 19es Jornades de la Tonyina, organitzades per la Regidoria de Turisme de l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant. En aquesta edició, que finalitzarà el 17 de juny, hi participaran onze establiments (nou de l’Hospitalet de l’Infant: Amalfi Pizzeria, Cal Rullo, El Solomillo, Hotel Sancho, La Perla Negra, Le P’tit Normand, Llesqueria El Porró, Sol Solet i Topolino; un de Masboquera: El Rebost de la Nuri; i un de Pratdip: La Cuina d’en Carlos).A nou d’aquests establiments, en concret, s’hi oferiran menús amb la tonyina com a ingredient protagonista, per uns preus que oscil·len entre els 17 i els 33 euros; i als onze, tonyi-tapes, és a dir, tapes elaborades amb tonyina per un preu de 2,5 euros amb beguda inclosa. «Diverses propostes culinàries, basades en la qualitat i en la creativitat dels cuiners que, després de gairebé dues dècades, han instaurat mil i una maneres de cuinar aquest peix tan típic de la zona; i cada any presenten noves creacions gastronòmiques», ha assenyalat la regidora de Turisme, Elidia López.A banda de l’oferta gastronòmica, les XIX Jornades de la Tonyina tindran un altre atractiu: els que tastin els menús podran prendre part en el sorteig de diversos premis, per gentilesa de diversos establiments del municipi i de les comarques de Tarragona. Entre aquests premis, hi ha un menú per a dues persones en un dels restaurants que participen en les jornades, una sessió de relaxació en un llit flotant thermospa, una sessió d’hidromassatge, un bateig per a dues persones de paddle surf, batejos de golf; entrades a l’Aquum Spa, a l’Aquatonic i al parc de Port Aventura, un mes de gimnàs i activitats dirigides, dos parells de sandàlies, etc.La Regidoria de Turisme ha organitzat també un concurs fotogràfic a Instagram. La fotografia més votada guanyarà quatre entrades a PortAventura World i les altres tres finalistes, dues entrades a aquest parc temàtic cadascuna. Les bases del concurs es poden consultar en el fullet informatiu de les jornades i a www.hospitalet-valldellors.cat i www.vandellos-hospitalet.catLa tonyina és el producte gastro­nòmic per excel·lència de Vandellòs i l’Hos­pitalet de l’Infant. És un peix blau, amb una textura dura, però d’una gran melositat que li con­fereixen els greixos que acumula en el moment en què és pescat, quan es troba en plena migra­ció cap a mars càlids per pondre els seus ous. És, precisament, en aquesta migració que radica la seva vinculació amb el municipi. I és que antigament, durant el seu trajecte cap a aigües càlides, la tonyina es capturava mitjançant una tècnica anomenada almadrava, que consistia a envoltar els peixos amb xarxes per poder-los pescar amb arpons. Perquè aquest sistema fos efectiu, calien platges en forma de badia i de no massa profunditat, una de les característiques de les costes de l’Hospitalet. De fet, una de les platges més emblemàtiques del municipi rep el nom de l’Almadrava, que al seu torn dóna nom al nucli en què està situada, cosa que mostra la importància que aquesta tècnica pesquera havia tingut en el passat al municipi.