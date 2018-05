Intervenen productes falsificats a Salou per un valor de 251.109 euros

L’operatiu s’ha centrat en diversos locals de l’entorn de Carles Buigas i avinguda Andorra

Actualitzada 22/05/2018 a les 15:44

La Policia Local de Salou juntament amb la Guardia Civil han dut a terme un dispositiu contra possibles falsificacions. L'operació s'ha fet derpés que la pròpia Policia Local detectès que en diversos comerços es venien possibles productes falsificats. Es per això que es va muntar aquests dispositiu conjunt per tal d’inspeccionar 9 locals en l’entorn de Carles Buigas i l’avinguda Andorra.Durant l’operació es van intervenir un total de 471 bosses, 427 carteres, 227 samarretes, 104 cinturons, 31 gorres, 26 auriculars, i 12 rellotges d’alta gama, tots ells presumptament falsificats. El preu de mercat d’aquests productes es de 251.109 euros, segons ha manifestat el perit que va acompanyar el dispositiu. Fruit de l’operatiu, la Guardia Civil ha investigat a 8 persones citades per la seva detenció i posades en llibertat tal com marca el procediment.