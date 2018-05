Homes britànics de 24 anys i beguts, perfil de les víctimes del 'balconing'

El Regne Unit ha engegat una campanya, de la mà d’un cirurgià espanyol, per advertir de la perillositat d’aquest fenomen

Actualitzada 21/05/2018 a les 20:19

Ferits a la Costa Daurada

La majoria de persones que practiquen el que ja es coneix popularment com a balconing –el repte estès entre els turistes de saltar de balcó en balcó– són homes (97%), britànics (61%) i amb una mitjana d’edat de 24 anys. Aquest és el perfil que ha establert un equip de la unitat de traumatologia de l’Hospital de Son Espases de Mallorca encapçalat per Juan José Segura Sampedro, després de realitzar un estudi sobre aquesta perillosa pràctica que ha causat, en els darrers anys, la mort de joves i lesions de gravetat.Amb aquestes dades a la mà, el Foreign Office, el Ministeri d’Assumptes Exteriors del Regne Unit, ha engegat una campanya, protagonitzada pel doctor Segura, per lluitar contra el balconing, sota el lema Choose a #Holidaywin and not a #holidayfail. Especialment, es fa incidència a les Illes Balears, on s’ha registrat la major incidència, tot i que es tracta d’una pràctica estesa a tot el territori espanyol, i també a la Costa Daurada. Segura, que cada any atèn una quinzena de ferits per balconing, explica als joves britànics, a través d’un breu vídeo, que és cirurgià de trauma, «el que posa els punts i intenta recompondre de nou». «Espero que no ens haguem de veure aquest estiu», afegeix, alhora que recorda que, davant de qualsevol emergència, s’ha de trucar al 112.A més, a la pàgina governamental hi ha una alerta sobre el balconing dins l’apartat de «Viatjar a l’estranger», a Espanya. «Hi ha hagut una sèrie d’accidents molt greus (alguns mortals) com a conseqüència de les caigudes des de balcons», s’alerta des del web www.gov.uk. En la nota s’afegeix que en molts d’aquests successos s’han vist implicats «ciutadans britànics». «La vostra assegurança de viatge no pot cobrir els incidents que es produeixen mentre estàs sota la influència de begudes o drogues», s’informa, alhora que s’adverteix que «alguns ajuntaments imposen multes als que es comporten irresponsablement fent balconing».Quant a Juan José Segura Sampedro, va començar a estudiar aquest fenomen l’any 2015, adonant-se que el balconing té més incidència en determinades nacionalitats. Ell i el seu equip es van posar en contacte amb diferents consolats i el britànic va ser el més receptiu. Segons el doctor, les víctimes per aquesta pràctica pateixen «greus lesions al cap i a la columna vertebral».En les darreres temporada d’estiu, s’han registrat diversos ferits en hotels de la Costa Daurada per balconing. Just la setmana passada, veïns de Salou denunciaven la presència d’un grup de joves, sota els efectes de l’alcohol i en posició perillosa en el balcó d’un apartament. D’altra banda, el juny de l’any passat, un jove de 18 anys i nacionalitat francesa va caure des d’un segon pis a Salou. El noi va caure sobre un tendal, que va frenar la caiguda. Anteriorment, el 2013, una estudiant britànica en estat etílic es va precipitar des del balcó d’un hotel, mentre que el 2015, una jove que participava al Saloufest va caure des d’un quart pis de l’hotel Jaume I.