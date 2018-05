Els joves de la Canonja ja poden demanar la subvenció per pagar el lloguer

Les ajudes es dirigeixen a persones d’entre 18 i 34 anys i varien en funció dels ingressos i les circumstàncies dels beneficiaris

Actualitzada 22/05/2018 a les 12:01

Ja s’ha obert el termini perquè els joves de la canonja entre 28 i 34 anys puguin demanar ajudes per al pagament de lloguers. Les subvencions ja es poden sol·licitar després que l’Ajuntament de la Canonja aprovés al ple municipal les bases reguladores per a la concessió d’aquestes ajudes i que s’hagin fet públiques al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona. Els interessats poden demanar la subvenció fins el 30 de novembre de 2018.Els ajuts van destinats a aquelles persones que tinguin entre 18 i 34 anys en el moment de la signatura del contracte de lloguer; que hagin estat com a mínim 5 dels últims 10 anys empadronades a la Canonja; que siguin titulars d’un contracte de lloguer d’habitatge a la Canonja signat entre l’1 de gener de 2018 al 30 de novembre de 2018 (inclòs), amb una renda entre 200 i 600 euros mensuals i amb una durada mínima d’un any; que no disposin d’un pis en propietat i que els ingressos de la unitat de convivència no superin el resultat de multiplicar per quatre l’indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC).La quantia de l’ajut podrà variar en funció dels ingressos i les circumstàncies personals dels beneficiaris.Les sol·licituds es presentaran a les Oficines Municipals d’Atenció Ciutadana (OMAC) en el model normalitzat confeccionat a aquest efecte, disponible en aquestes oficines i en la pàgina web municipal www.lacanonja.cat En el termini màxim d’un mes des de la data en què la sol·licitud ha tingut entrada en el Registre general de l’Ajuntament, l’òrgan competent per a l’aprovació de la subvenció dictarà resolució amb indicació del beneficiari i l’import de l’ajut.