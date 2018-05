En tots dos casos, els venedors han venut un únic cupó premiat

L’ONCE ha repartit 100.000 euros a Cambrils i 25.000 euros a Valls en el sorteig del Cuponazo celebrat el passat divendres 18 de maig del 2018. En tots dos casos, els agents venedors han venut un únic cupó premiat, a Valls venut per TPV (Terminal Punt de Venda).En el cas de Cambrils, l’encarregat de vendre el cupó premiat ha estat Josep Rovira Molero, agent venedor del quiosc situat al número 3 de la Plaça Aragó. Pel que fa a Valls, l'encarregada de repartir la sort a través d'un cupó venut per TPV va er María Cabezas, amb punt de venda al quiosc ubicat al carrer Francesc Català Roca número 2.El Cuponazo de l'ONCE ofereix tots els divendres, per tres euros, un premi a les cinc xifres més sèrie de 9 milions d'euros, i sis segons premis de 100.000 euros. Si s'opta per Cuponazo XXL, per cinc euros, el premi puja a 15 milions i 200.000 euros, respectivament. A més, es poden guanyar 134 premis de 25.000 euros a les 5 xifres del primer premi, que creixen fins a 40.000 euros al cupó a l'opció XXL i 800.000 premis menors més a les 4, 3 ​​o 2 últimes xifres de les 6 extraccions de segona categoria.