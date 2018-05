Detingut un home que s'exhibia a l'hora del pati a les escoles de Torredembarra

Es tracta d’una persona de quaranta anys i veí de Sant Adrià del Besòs

Actualitzada 22/05/2018 a les 16:17

La Policia Local de Torredembarra va detenir ahir, 21 de maig, al voltant de les dues de la tarda, un individu com a presumpte autor d’un delicte d’exhibicionisme davant de menors. Es tracta d’un home de quaranta anys i veí de Sant Adrià del Besòs (Barcelona).Fa uns dies la Policia Local de Torredembarra va rebre unes informacions que indicaven que hi havia una persona que a l’hora del descans dels escolars voltava pels centres educatius realitzant actes d’exhibicionisme davant de menors, sense que hagués arribat a fer cap agressió ni els violentés.Per part dels agents es va recopilar més informació per determinar la veracitat de les afirmacions dels menors, realitzant una descripció més acurada dels fets. Per aquest motiu, es van destinar diversos efectius per realitzar funcions de protecció dels menors i detecció d’aquest individu.Aquestes gestions van donar resultat el 21 de maig quan un agent va detectar una persona sospitosa prop de l’Escola Molí de Vent, que va iniciar la fugida quan es va adonar que l’havien detectat.En aquest dispositiu de vigilància, estava inclòs un segon nivell de seguiment que va ser activat amb les informacions de l’agent, que van facilitar la seva localització, a l’avinguda de Sant Jordi. Aleshores, es va procedir a la seva identificació i a reunir tots els testimonis i proves, que van donar com a resultat la seva detenció com a presumpte autor d’un delicte d’exhibicionisme.Aquesta persona es traslladava fins a Torredembarra amb un taxi, que va ser localitzat prop del centre escolar. El detingut juntament, amb les diligències, ha estat posat a disposició del Jutjat de Guàrdia del Vendrell.