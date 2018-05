Denunciat un home quan anava pel carrer begut i amb una destral a Riudoms

L'home, que presumptament estaria implicat en una baralla produïda anteriorment en un bar, també duia un ganivet

Actualitzada 22/05/2018 a les 10:57

Els Mossos d'Esquadra han denunciat un home per dur una destral i un ganivet mentre anava begut pel carrer. Els fets van succeir ahir dimarts poc després de les 7 de la tarda i presumptament l'home estaria implicat en una baralla que es va produir poca estona abans en un bar de la localitat.La Policia Autonòmica va rebre un avís a les 19.20h d'ahir que s'estava produint una baralla en un bar situat al carrer Mercè Rodoreda de Riudoms i que un dels homes implicats duia a sobre una destral. Els agents es van desplaçar fins el lloc dels fets, però en arribar no hi havia cap de les parts implicades en la disputa. Els Mossos, amb la descripció de l'home, van fer recerca per la zona. Finalment van trobar a una persona que coincidia amb les característiques, en estat ebri i que duia una destral i un ganivet al carrer Molins Nous. Els agents van denunciar administrativament a l'home per dur armes prohibides.