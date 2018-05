Xerrades a Tarragona i Valls per celebrar el Dia mundial de la donació de llet materna

L’Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva de l’ICS ha organitzat diverses activitats per celebrar aquest dia

L’Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva (ASSIR) de Tarragona i Valls, amb la col·laboració de llevadores del Centre d’Alta Resolució (CAR) de Salou han realitzat vàries activitats per commemorar el Dia mundial de la donació de llet materna celebrat el passat dissabte, 19 de maig. El passats 26 i 27 d'abril, i 10 de maig, professionals dels ASSIR i del CAR Salou van realitzar xerrades per afavorir augmentar la donació de llet materna dirigides a dones gestants i a dones que alleten als seus nadons. Aquestes intervencions van comptar amb els testimonis de vàries mares, una que ha estat donant i una mare que ha estat receptora de llet materna.La donació de llet materna ha augmentat en l’últim any malgrat que encara es necessita que hi hagin més mares donants, per la situació de prematuritat extrema amb que neixen alguns nadons, sabent que l’alimentació de llet materna influeix positivament en la recuperació d’aquests nounats prematurs. L’adquisició d’informació juntament amb l’augment de conscienciació i motivació de les dones, pot incrementar el nombre de donants.Els nadons prematurs neixen abans de complir 37 setmanes de gestió i són nens amb els òrgans encara immadurs, dificultats per controlar la respiració, regular la temperatura del cos i alimentar-se. El grau de maduresa depèn de la setmana en la qual hagin nascut. Si ho han fet abans de les 32 setmanes se’ls considera grans prematurs, i poden pesar menys de 1.500 grams.En aquests casos, si la mare no pot alletar el fill perquè encara no li ha pujat la llet, la llet materna d’altres mares pot ajudar molt al desenvolupament dels infants, ja que porta tots els nutrients necessaris pel seu creixement. Per aquest motiu, el Banc de Sang i Teixits va crear, fa tres anys, el Banc de Llet Materna, que s’encarrega de la donació, recollida, conservació, processament i subministrament de llet materna de mares donants i que porta a les unitats de neonatologia dels centres hospitalaris. La llet materna de banc també s’utilitza en nadons després de cirurgies de l’aparell digestiu, ja que és més fàcil de digerir i facilita la recuperació intestinal.Durant tot aquest temps, el Banc de Llet ha enviat als hospitals prop de 3.500 litres que han ajudat a més de 1.000 nadons prematurs en el seu creixement.