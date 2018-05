Vila-seca, capital de la gastronomia

La segona edició de la mostra gastronòmica Tastvm es confirma com un gran aparador del territori

Actualitzada 20/05/2018 a les 22:04

Ho va anunciar el xef de Vila-seca Eudard Xatruch en la presentació que es va fer dies enrere a Barcelona: «El Tastvm Vila-seca serà un esdeveniment de referència, sense res a envejar a la resta de mostres gastronòmiques d’arreu del país».Aquest cap de setmana les paraules de Xatruch s’han confirmat. El Tastvm, celebrat als jardins del Castell de Vila-seca, s’ha consagrat com un gran aparador de la cuina de la demarcació de Tarragona, posant a l’abast del públic una excel·lent representació dels productes gastronòmics i vinícoles de proximitat.La fórmula de conjugar demostracions de cuina de la mà de xefs de la talla del mateix Eduard Xatruch (amb dues estrelles Michelin pel seu restaurant Disfrutar de Barcelona) o els també estrellats Carles Gaig (Restaurant Gaig), Arnau Bosch (Can Bosch), Rubén Campos (Rincón de Diego) o Fran López, dels restaurants Villa Retiro (Xerta) i Xerta (Barcelona), amb degustacions a preus populars de racions cuinades per una acurada selecció de cuiners del territori, s’ha demostrat encertada. Durant els tres dies que ha durat el Tastvm, des de divendres 18 de maig fins aquest diumenge al vespre, han estat centenars les persones que s’han acostat al Castell.Així, mentre els grans xefs feien els showcookings a l’escenari principal, hi havia un servei ininterromput de venda de tapes a preus populars: per només quatre euros es podia degustar una ració d’arròs mariner de barca cuinat al moment pel restaurant El Llagut de Tarragona, una amanida de romesco freda del Rincón de Diego, una mandonguilla amb sípia i parmentier de patata de Prades de Can Bosch o un nigiri de foie del restaurant Sora de Reus. També es van poder tastar vins i caves de més d’una dotzena de cellers de les sis DO tarragonines.La cultura del vi també va protagonitzar l’Aula Tastvm, sessions de tastos dirigits per professionals de la talla de José Peñín, escriptor, periodista i fundador de la famosa Guía Peñín, o Jordi Alcover i Sílvia Naranjo, autors de la Guia de Vins de Catalunya. Activitats adreçades als infants de la mà de la Fundació Alícia i concerts de música van complementar l’oferta lúdica i gastronòmica del Tastvm. «Volíem fer una mostra molt transversal, gratuïta i oberta a tots els públics, perquè estem convençuts que la gastronomia ha de ser popular», assenyalava Pere Segura, president del Patronat de Turisme de Vila-seca, organitzador de la mostra.«He estat a Madrid Fusión i a tota mena de fires i he quedat ben sorprès amb el que he trobat aquí», assegurava Rubén Campos en acabar el seu showcooking. Per la seva banda, el veterà cuiner Carles Gaig va afirmar que certàmens com aquest el mantenen en forma: «Fa 50 anys que estic darrere els fogons i encara estic en actiu, sense intenció de passar a la reserva. Accions com la de Vila-seca ajuden a seguir en marxa».