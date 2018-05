Un miler de persones participen a 'Gols per l'Oriol Junqueras' organitzat per ERC Baix Camp i FreeJunqueras

Militants i dirigents del partit republicà de Reus i Sant Vicenç dels Horts es van enfrontar en un partit de futbol

Més d'un miler de persones van participar diumenge, 20 de maig, a la jornada esportiva i reivindicativa de Gols per l'Oriol Junqueras celebrada a Sant Vicenç dels Horts, i organitzada per ERC Baix Camp i la campanya FreeJunqueras.A la iniciativa hi van participar una vuitantena de persones d'ERC Baix Camp, de les seccions locals de Castellvell del Camp, la Selva del Camp, Mont-roig del Camp, Riudoms, Cambrils, les Borges del Camp, Riudecols, Vinyols, Riudecanyes i Reus. Els participants van sortir el mateix diumenge a primera hora del matí amb dos autobusos des del Parc de Sant Jordi de Reus.El partit de futbol va durar 60 minuts i hi havia dos equips: els Amics del Baix Camp de l'Oriol Junqueras i els amics de Sant Vicenç dels Horts de l'Oriol Junqueras i en total van participar un total de 60 jugadors. La benvinguda va ser a càrrec de l'alcaldessa del Sant Vicenç dels Horts, Maite Aymerich.A la jornada van assistir-hi, entre d'altres, Roger Torrent, Gabriel Rufián, Òscar Peris, Josep Rufà, Pere Aragonès, Sergi Sabrià, Noemí Llauradó, Irene Aragonès i Camí Mendoza. El resultat final va ser de 2 a 4 a favor de l'equip del Baix Camp.Jordi Fortuny, president de l'ERC Castellvell del Camp i coorganitzador de la iniciativa, es mostrava satisfet de la jornada festiva i reivindicativa: «Aquest tipus d'actes ens ajuda a no normalitzar la situació de les persones preses i exiliades polítiques».En acabar el partit es va fer un vermut electrònic amb vermut de Reus i es va continuar amb una paella popular amb més de 600 persones. Pròximament es farà el partit de tornada al Baix Camp, encara amb data per concretar.