Sofia Acosta, nova primera secretària de la JSC de Reus

En un congrés celebrat aquest cap de setmana també s’ha escollit per unanimitat la nova executiva pels propers anys

Actualitzada 21/05/2018 a les 11:52

La militant de la Joventut Socialista de Catalunya (JSC) Sofia Acosta ha estat escollida nova primera secretària de l’agrupació de la JSC de Reus en el congrés celebrat aquest cap de setmana. En l’acte també s’ha escollit per unanimitat la nova executiva pels propers anys, que estarà formada per Cristian Martínez com a secretari d’organització, Laura Vidal com a vocal a la secretaria d’organització, i Edgar Sumalla, Kelly Parra i Alejandra Càceres com a vocals.La fins ara primera secretària de la JSC de Reus, Laura Vidal, ha agraït la feina feta durant aquests darrers quatre anys i ha volgut reivindicar el llegat dels primers secretaris de la JSC de Reus, Alberto Bondesio i Martina García com a dos grans referents del socialisme reusenc.Per la seva banda, la nova primera secretària, Sofia Acosta, ha reivindicat «una JSC més feminista, més republicana i més nítidament socialista, és a dir, els valors que sempre ens han caracteritzat com a organització, juntament amb la reivindicació de la justícia social que està en el nucli de la nostra identitat política».La nova comissió executiva de la JSC de Reus s’ha proposat com a repte continuar amb la tendència apuntada darrerament d’increment del nombre de militants, tornar a sortir al carrer i apropar sinèrgies amb els moviments socials que lluiten per la defensa dels drets dels joves, en especial les reivindicacions feministes i la denuncia de les retallades socials i laborals que ha patit el jovent aquests darrers anys.