Noves restes humanes i ceràmica neolítica a la cova de l'Avenc de Cunit

Divendres es va encetar la tercera campanya d’excavacions arqueològiques, que s’allargarà durant dues setmanes

Actualitzada 20/05/2018 a les 21:33

Un equip d’arqueòlegs encapçalat per Artur Cebrià va encetar, divendres, la tercera campanya d’excavacions arqueològiques a la Cova de l’Avenc de Sant Antoni, a Cunit. Els treballs sobre el jaciment –un dels punts més emblemàtics del municipi– s’allargaran durant dues setmanes. Durant la primera jornada de treball, però, ja es van fer algunes troballes. Segons explica el regidor de Patrimoni, Jaume Casañas, entre les restes trobades hi ha un os humà, que correspondria a un fragment de cúbit, i un tros de ceràmica del neolític, de fa aproximadament 4.000 anys.Aquestes troballes se sumen a les ja realitzades en les dues campanyes anteriors. L’any 2015, per exemple, es van trobar restes de metall, de fa més de 3.100 anys, que correspondrien a joieria i complements d’armes. També es van localitzar fragments de gerres d’emmagatzematge, collarets i restes d’ossos humans d’entre fa 1.000 i 5.000 anys d’antiguitat. En aquell moment, els investigadors van considerar que el jaciment formaria part d’una quinzena de coves prehistòriques del Penedès-Garraf que haurien estat utilitzades per un mateix grup de persones, que tenien una mobilitat estacional d’entre 30 i 40 quilòmetres i que es movien per l’entorn del riu Foix.Segons destaca el regidor Jaume Casañas, l’objectiu d’aquests treballs és «posar en valor» la cova, que fa uns anys va ser tancada «per tal de preservar-la». I és que, durant molts anys, l’Avenc va ser punt d’actes vandàlics. Posteriorment, l’Ajuntament de Cunit va impulsar la recuperació de la cova, amb el seu tancament, un projecte d’excavacions i la creació de visites guiades. Quant a les restes arqueològiques aparegudes durant les campanyes, tot el material està en mans del Servei d’Arqueologia de Catalunya. «Treballem, però, amb l’objectiu de poder disposar d’un espai d’exposició», destaca Casañas.