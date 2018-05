La majoria estan a la vora del mar o mortes a la sorra

Actualitzada 20/05/2018 a les 21:45

Les altes temperatures semblen haver atret un bon nombre de meduses a la Costa Daurada durant aquest cap de setmana. Veïns que passejaven per diferents platges de Salou i Cambrils han alertat de la seva nombrosa presència tant a l’aigua com a mortes a la sorra. Segons sembla, les meduses que han aparegut entre Salou i Cambrils són l’espècie Aurelia aurita o medusa comuna. Es tracta d’un tipus de medusa poc urticant, així i tot es recomana que no entrin en contacte amb la pell de les persones, ja que poden provocar algun tipus de reacció en les més sensibles. La presència de meduses ha començat a ser habitual durant aquestes setmanes a causa de l’augment de la temperatura del mar. A finals d’abril, les platges de diversos municipis del Baix Penedès van aparèixer plenes de velelles, un tipus de medusa de color blau. Es van comptar milers d’exemplars morts a la platja de Coma-ruga i també a Cunit.