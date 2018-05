L'horari serà de 10 del matí a 3 de la matinada de març a novembre

El nou restaurant KFC (Kentucky Fried Chicken) Salou obrirà portes el pròxim dimarts 29 de maig a l'avinguda Carles Buigas de Salou. Donarà feina a 45 persones, la majoria del mateix municipi i de poblacions properes, segons ha confirmat KFC. La previsió és que el nou restaurant obri cada dia de deu del matí a tres de la matinada durant els mesos de temporada alta, en principi de març a novembre. Durant l'hivern romandrà tancat. Com la majoria de KFC urbans, l'establiment –ubicat a una de les artèries turístiques de la capital de la Costa Daurada i que a hores d'ara és per a vianants– no tindrà autoservei, però sí una àmplia terrassa de 400 metres quadrats amb capacitat per a 200 persones. A l'interior del local, de 330 metres quadrats, l'aforament és de 60 persones.KFC Salou ocupa el local on anteriorment oferia servei una pizzeria, La Spezia. La inauguració de KFC Salou serà la segona a la demarcació, després de la de l'establiment del centre comercial Les Gavarres de Tarragona, el març de l'any passat. Segons KFC, l'efecte apertura de KFC Tarragona ha estat el més gran que s'ha produït a tota Espanya per a la cadena de restaurants en nombre de clients durant els primers mesos.