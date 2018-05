Èxit de participants i de públic al Campionat de Catalunya de Boccia

Es va celebrar a la Pobla de Mafumet dissabte i va reunir 21 esportistes de set clubs catalans

Actualitzada 21/05/2018 a les 19:55

Emoció, superació, esforç i èxit són les paraules que, més enllà dels resultats esportius que s’hi van produir, van poder sentir tots aquells que, dissabte passat, van acudir al Pavelló municipal de la Pobla de Mafumet per competir, assistir, arbitrar o presenciar el Campionat de Catalunya de Boccia.Aquest és un esport paralímpic poc conegut però que possibilita la participació de jugadors amb alts nivells de discapacitat física. Els seus orígens es remunten a la Grècia clàssica, i va ser rescatat a la dècada dels 80 pels països nòrdics, els quals el varen adaptar a les persones amb minusvàlua. Aquest esport té una semblança amb la petanca, encara que es diferencia en el material, les dimensions del camp i en algunes normes del joc, podent disputar-se en equips o individualment.Pel que fa al Campionat de Catalunya celebrat a La Pobla, va reunir fins a 21 esportistes de set clubs diferents d’arreu de Catalunya, en una jornada esportiva marcada per una important càrrega emotiva, atès que dos competidors locals es jugaven la seva permanència en Divisió d’Honor, la màxima categoria individual d’aquest esport al qual Dow ofereix el seu suport des de fa cinc anys. En aquest sentit, Rubèn Coch i Adrià Abadia, membres de l’equip CEPACET-DOW, van competir a un gran nivell, posant-se el públic a la butxaca. A més, Rubèn Coch va assolir l’objectiu de la permanència en la màxima categoria de la boccia catalana.Tant el Rubèn com l’Adrià van agrair el suport i la possibilitat de competir a prop de casa, en una jornada que recordaran llargament i que va permetre difondre aquesta modalitat esportiva entre un públic que no hi està acostumat però que, gràcies a esdeveniments com el celebrat dissabte a la Pobla, van guanyant en reconeixement entre la societat.Un cop finalitzada la competició, va començar el lliurament de medalles entre els participants d’un campionat que va ser possible gràcies a la col·laboració de l’Ajuntament de la Pobla de Mafumet, dels voluntaris del municipi i membres d’entitats locals, com ara el Club Petanca, així com també dels voluntaris de Dow que van voler contribuir al correcte desenvolupament d’aquesta jornada esportiva, que també va comptar amb representació institucional de la companyia Dow a través de Josep Boronat, Ignasi Cañagueral i Jaume Sariol.