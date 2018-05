Un dels camions ha vessat sabó i s'ha hagut de netejar la calçada

Actualitzada 21/05/2018 a les 19:09

Al voltant de les 18 h s'ha produït en el punt quilomètric 1.153 de l'A-7, al terme municipal de Vila-seca, a tocar de l'accés cap a Vilafortuny, una topada en què s'han vist implicats dos camions i un turisme.La topada no ha comportat cap ferit, tot i que han hagut d'intervenir els bombers perquè un dels camions ha vessat sabó a causa de la col·lisió. L'altre camió ha continuat al cap de pocs minuts per l'escassa afectació que ha patit.L'accident s'ha produït en sentit nord i no ha quedat tallat cap carril de la via, tot i que sí que s'han produït retencions en un tram d'uns tres quilòmetres durant una bona estona.