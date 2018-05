Dos robatoris més en dos dies se sumen a l'onada que pateix els Pallaresos

Divendres a la nit van entrar a un habitatge de la urbanització Jardins Imperi i, a la nit, ho feien en una altra casa de la mateixa zona

D’urbanització en urbanització

Dos habitatges de la urbanització Jardins Imperi dels Pallaresos han estat objecte de sengles robatoris amb força durant aquest cap de setmana. Aquests, se sumen als dos robatoris que han patit dos immobles de la urbanització Pallaresos Parc en les dues darreres setmanes i a les quatre temptatives que ha registrat la mateixa zona durant aquest període, segons la xifra que ha pogut confirmar Diari Més.La pressió de la vigilància policial a Pallaresos Parc pot estar fent que els lladres vagin canviat de zona. Els dos nous robatoris s’han produït a la urbanització Jardins Imperi, amb característiques similars a Pallaresos Parc, és a dir, és una zona allunyada del nucli urbà amb una baixa densitat de població que viu en cases unifamiliars o aparellades.El primer dels robatoris a Jardins Imperi es va produir la nit de divendres. Segons han confirmat Mossos d’Esquadra, els propietaris van estar fora de casa per espai de tres hores i, en tornar, es van trobar tot l’interior regirat. Els lladres es van endur diners i joies. Havien saltat la tanca del jardí per la part posterior de l’habitatge i van aconseguir escalar fins a la segona planta, a on van forçar una porta corredissa per tal d’accedir a l’interior. El robatori es va produir en una casa aparellada de l’avinguda de les Corts Catalanes.Aquest, però, no ha estat l’únic robatori a la zona durant aquest cap de setmana. Dissabte a la nit, cap a les onze, un altre habitatge era objecte d’una entrada amb força. En aquesta ocasió, els lladres van triar una casa als quatre vents, és a dir una unifamiliar, i van usar el mateix modus operandi. Van saltar la tanca perimetral, van escalar fins a una terrassa del segon pis i, un cop allà, van forçar la porta, segons han confirmat els Mossos d’Esquadra. En aquest cas, però, es desconeix el nombre i els valor dels objectes sostrets.El passat 4 de maig dos habitatges del carrer Avenc i el Recó de la urbanització Pallaresos Parc van patir dos robatoris. Només tres dies després, el 7 i 8 de maig, els lladres ho intentaven a tres cases més dels carrers del Recó i dels Lliris, també a Pallaresos Parc. El passat 13 de maig, tal com va publicar Diari Més, una veïna del carrer Avenc enxampava un home quan intentava escalar a una finestra de casa seva. L’intent d’entrar per robar en aquesta casa es produïa a plena llum del dia, quan faltaven vint minuts per les tres del migdia. L’home va fugir corrents quan va ser sorprès per la veïna. Segons l’afectada, l’individu era un jove prim, morè, de més d’un metre setanta d’alçada, vestit amb uns texans i una dessuadora fosca. Es cobria el cap amb la caputxa.Els vigilants municipals i els Mossos d’Esquadra han incrementat la seva presència però, segons sembla per la cadència dels nous robatoris i la zona on es produeixen, els lladres van canviant d’urbanització segons sigui la pressió policial. L’alcalde dels Pallaresos, Pep Nolla, assegurava a Diari Més, la passada setmana, que l’Ajuntament té coneixement d’aquests successos i que s’ha donat l’avís al cos de vigilants per tal sigui més present a la zona. Els Mossos d’Esquadra recomanen denunciar també les temptatives.