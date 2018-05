Cremen dos turismes per complet a Alcover

El foc també ha afectat parcialment un tercer cotxe

Dos vehicles han cremat per complet aquesta nit a Alcover. Els turismes estaven estacionats en un aparcament del municipi i, per causes que encara s’estan investigant, han començat a cremar. El foc ha afectat per complet dos turismes i parcialment un tercer, concretament, ha afectat el lateral esquerra, zona més propera als altres dos cotxes, i la roda davantera.Els Bombers de la Generalitat han rebut l’avís a dos quarts de dotze de la nit i han traslladat una dotació per extingir l’incendi. La zona de l’incendi ha estat al Portal de Sant Miquel, en una zona d'aparcament obert. Afortunadament, tan sols s’han registrat danys materials, sense deixar cap ferit.