El foc ha afectat dos vehicles i un bloc de pisos

Actualitzada 20/05/2018 a les 12:26

Cinc contenidors han cremat aquesta matinada a El Vendrell. El foc ha cremat per complet els contenidors i ha afectat el lateral de dos vehicles que estaven estacionats a prop. A més, les flames també han cremat part de la façana i persianes del bloc de pisos número 4 del carrer de la Cerdanya.Els Bombers de la Generalitat han rebut l’avís quan faltaven vint minuts per les quatre de la matinada i han desplaçat una dotació per extingir l’incendi. A més, han hagut de ventilar les escales número 4 i 6 i tres pisos del bloc 4.