Aquest divendres s'inaugura la mostra gastronòmica TASTVM Vila-seca

Actualitzada 18/05/2018 a les 08:38

Vila-seca acull des d'aquest divendres i fins diumenge la mostra gastronòmica 'Tastum Vila-seca. El maridatge de la nostra terra', que tindrà com a escenari el jardí del Castell de Vila-seca. La inauguració és a les 18.30 hores.La mostra Tastum té per objectiu promoure i posar en valor els vins i la gastronomia del territori, així com donar a conèixer els seus valors com a productes de proximitat i qualitat, vinculats a la dieta mediterrània.Tastum arrencarà amb el showcooking del xef vila-secà amb dues estrelles Michelin, Eduard Xatruch. Durant tot el cap de setmana, el món gastronòmic hi serà representat mitjançant espais de tast de tapes elaborades amb productes típics del país.A banda dels showcooking programats, s’oferiran ponències i tastos de prestigiosos professionals del món vinícola, com José Peñín, periodista i fundador de la Guía Peñín; Federico Oldenburg, periodista i editor especialitzat en vins i gastronomia, i Jordi Alcover i Sílvia Naranjo, autors de la 'Guia de Vins de Catalunya'.El programa complert del Tastum AQUÍ