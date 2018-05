Simulacre d'accident a l'Hospitalet de l'Infant adreçat ls veïns i alumnes de secundària

Organitzat pels bombers del municipi, s'ha fet en un tram de la Via Augusta

Actualitzada 18/05/2018 a les 14:53

Una col·lisió entre dos vehicles que també ha afectat una motocicleta. Aquest era el supòsit que han fet servir els bombers de l'Hospitalet de l'Infant per a muntar un simulacre d'accident enmig del municipi, aquest divendres al matí.En el tram de la Via Augusta entre els carrers Masriudoms i Tivissa, els bombers, amb la col·laboració de l'Ajuntament i de diferents cossos de seguretat, han mostrat les maniobres que s'han de realitzar en aquests casos.El cap de Bombers del Parc de l'Hospitalet de l'Infant, Vicente Hernández, anava relatant les actuacions que es realitzaven. L'objectiu final era que els veïns i també alumnes de 1r de Batxillerat de l'Institut Berenguer d'Entença, que han estat convidats, prenguessin consciència què es pot fer i què no, quan s'actua en un accident.Pel que fa als mitjans humans i materials que s'han utilitzat per desenvolupar d'aquest exercici, el Parc de Bombers de l'Hospitalet de l'Infant ha comptat amb la col·laboració de l'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, de la Policia Local, de les associacions de voluntaris de protecció civil del municipi i de Tarragona. A més, cinc membres del grup de teatre local Quo Vadis han fet de figurants; i dos membres de la mateixa entitat i una veïna del poble, s'han fet càrrec del maquillatge.Els papers que han interpretat els figurants han sigut: una conductora d'un ciclomotor semi inconscient amb sospita de fractura del braç dret, a la qual han extret el casc i fet una reanimació cardiopulmonar; una conductora de turisme embarassada amb crisi d'ansietat, a la qual se li ha quedat el peu esquerre atrapat entre l'embragatge i el fre; i el seu acompanyant, amb situació d'inconsciència i dificultat respiratòria; i la conductora d'un altre turisme amb fractura a la cama esquerra que havia quedat atrapada al cotxe.L'altra figurant ha interpretat el paper de mare histèrica de la motorista, a la qual s'ha hagut de tranquil·litzar i allunyar de l'escenari de l'accident.