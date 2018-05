La fiscalia retira la petició de presó per a l'exalcalde de Querol

El judici pel cas de corrupció urbanística queda vist per a sentència

Actualitzada 18/05/2018 a les 14:08

Vist per a sentència el judici pel cas de corrupció urbanística de Querol. La fiscalia ha retirat la petició de quatre anys de presó per a l'exalcalde i exregidor d'Urbanisme Miguel Uroz i finalment l'ha rebaixat a sis mesos d'inhabilitació de càrrec públic pel delicte de prevaricació en grau de temptativa -se l'havia acusat de suborn i tràfic d'influències. El ministeri públic, d'altra banda, manté la petició de presó per un promotor urbanístic, Jordi Riera, tot i que rebaixada a dos anys, pels delictes de prevaricació en grau de temptativa, falsedat en document oficial i usurpació de funcions públiques.De fet, en aquest dilatat procés judicial que es remunta a una operació urbanística entre 2002 i 2007, la fiscalia només manté acusació per dos dels nou acusats en un principi. Sobre la resta, tres són difunts, en dos va prescriure la responsabilitat i dos més han vist com la fiscalia els retirava els càrrecs, en conclusions finals.