Detingut per agredir amb un ganivet al seu padrastre a Torredembarra

Un policia fora de servei va permetre la detenció del jove de 21 anys

Actualitzada 18/05/2018 a les 15:34

La Policia Local de Torredembarra va detenir, el passat 17 de maig, un jove de 21 anys veí de Torredembarra com a presumpte autor d’un delicte d’amenaces amb arma blanca. Els fets van succeir, però, el passat 6 de maig quan la Policia Local de Torredembarra va rebre l’avís de Mossos d’Esquadra per donar-los suport en un domicili al carrer de Pere Badia, on presumptament, tenia lloc una agressió amb arma blanca. En arribar al lloc dels fets, les patrulles van comprovar que el presumpte autor havia fugit deixant al seu padrastre ferit amb talls a diverses parts del cos. La víctima va ser ser traslladada d’urgència a l’Hospital de Santa Tecla de Tarragona.La Policia Local va procedir a la seva detenció el passat 17 de maig, a les 19.50 hores, arrel d’una trucada d’un agent de la mateixa policia que es trobava fóra de servei i que el va veure en el mateix replà del lloc on havien succeït els fets uns dies abans.