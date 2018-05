Detenen un vila-secà per robar una cadena d'or a una dona gran a Salou

Els Mossos el van localitzar, tot i que ja s'havia canviat de roba i portava la joia amagada dintre de la sabata

Els Mossos d’Esquadra de Salou van detenir aquest dimecres un home de 35 anys, de nacionalitat espanyola i veí de Vila-seca, com a presumpte autor d’un delicte de robatori amb violència.Els fets es van produir a l’avinguda Joan Fuster de Salou (Tarragonès) on dues dones d’edat avançada van patir un robatori amb violència. Segons les víctimes, un home es va acostar a una d’elles, una dona de 72 anys, i li va fer una estrebada per sostraure-li la cadena d’or que portava al coll. Tot seguit, el lladre va sortir corrents.Poc després del robatori, les dones van veure una patrulla dels mossos i ràpidament van alertar-los per explicar-los què havia passat i donar-los la descripció del lladre.Amb aquesta informació els mossos van començar la recerca del presumpte autor i una patrulla va localitzar un home que coincidia amb la descripció del lladre tot i que no portava la mateixa roba. Els mossos van interceptar-lo i el van escorcollar.L’individu portava la roba amb què havia comès el robatori amagada a la motxilla i la cadena d’or sostreta amagada a la sabata. Llavors, els mossos van detenir l’home pel robatori i van poder retornar la joia d’or a la seva propietària.El detingut va passar ahir a disposició del Jutjat d’Instrucció en funcions de guàrdia de Tarragona i va quedar en llibertat amb càrrecs.