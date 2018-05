Demanen 10 anys de presó per colpejar una dona amb un martell a Cambrils

L'acusat va manifestar a la víctima la seva intenció de posar fi a la seva vida abans de propinar-li cops de puny i intentar estrangular-la

Actualitzada 18/05/2018 a les 15:23

La fiscalia sol·licita una pena de nou anys, 11 mesos i 28 dies de presó per a un home acusat d'un delicte d'homicidi en grau de temptativa en agredir una altra persona amb qui mantenia una relació d'amistat, intentant estrangular-la i colpejant-la al cap i a la cara amb cops forts de martell. Els fets van passar durant l'any passat a Cambrils.Segons el fiscal, els fets van ocórrer després d'un trajecte en cotxe, quan l'acusat va manifestar la seva intenció de posar fi a la vida de la víctima i després amb la seva pròpia, i va començar a donar-li cops de puny. La víctima va aconseguir calmar a l'acusat i van anar amb el vehicle fins davant de la comissaria dels Mossos d'Esquadra. Allà, l'acusat va ruixar els ulls de la víctima amb un esprai i va intentar estrangular-la. L'agredida va poder escapar-se per demanar auxili, però l'acusat va aconseguir atrapar-la i va colpejar-li la cara i el cap amb forts cops de martell. Els agents dels Mossos van sortir per ajudar-la i va ser intervinguda d'urgència a l'hospital. El judici se celebrarà dilluns a l'Audiència de Tarragona.