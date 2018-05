Del 14 al 28 de setembre es farà el judici per l'assassinat de la pobletana Carmen Ginés

Un jurat popular jutjarà la parella de la víctima, Francisco Javier M., qui va confessar haver-li atestat diverses ganivetades el 17 de desembre de 2016

Actualitzada 17/05/2018 a les 19:53

Confessa davant dels Mossos

La família de Carmen Ginés, la veïna de la Pobla de Mafumet que va morir a mans de la seva parella la nit del 17 de desembre de 2016 ha hagut d’esperar gairebé un any i mig però, finalment, serà el pròxim 14 de setembre quan començarà el judici per l’assassinat de la dona.Tant els pares de la víctima, per una banda, com el familiars de la filla –menor d’edat– de Carmen Ginès, es personen com a acusació particular i, en ambdós casos, demanen la pena màxima de 25 anys per a Francisco Javier M. per un presumpte delicte d’assassinat amb l’agravant de parentesc. Per la seva banda, Fiscalia sol·licita 21 anys de presó amb l’agravant de parentesc i l’atenuant de la confessió.Antonio Mora Ruiz, l’advocat que representa els pares de la víctima, creu que un dels arguments de la defensa serà el de la suposada adicció a les drogues de l’acusat. «Però les acusacions no ens aturarem en això, no ho acceptarem», relata.El judici durarà dues setmanes –del 14 al 28 de setembre– i serà un jurat popular el que haurà d’escoltar la declaració de l’únic acusat, Francisco Javier M., i les raons que l’haurien portat a clavar una vintena de ganivetades, algunes al coll, a la seva dona, Carmen Ginés –qui aleshores tenia 44 anys–, causant-li la mort. L’acusat, de 45 anys, es troba en presó provisional comunicada i sense fiança des del 21 de desembre del 2016 per la mort de la seva dona, però també per haver agredit sexualment la filla de la mateixa hores després dels fets.La mort violenta de Carmen Ginés va causar una gran commoció a la Pobla de Mafumet, on la dona era molt coneguda i també la seva família. Havia anat a les llistes electorals de CiU a les eleccions municipals de 2011 i, a més, la seva família regentava des de fa anys el Bar Carmen, al centre del municipi. Carmen Ginés treballava cuidant una dona gran del municipi i estava a punt d’entrar a la Brigada Municipal gràcies a un pla d’ocupació. Vivia al tercer pis del numero 15 del carrer Reus i va ser allà on es va trobar el seu cos el 18 de desembre –un diumenge– després que Francisco Javier M. confessés l’assassinat davant dels Mossos d’Esquadra.D’altra banda, a causa de la tragèdia, l’home va ser acusat després d’una violació ocorreguda el 2003 a Tarragona. Arran de l’agressió a la filla de Carmen Ginés (fruit d’un altre matrimoni) es va obtenir el seu ADN, el qual va coincidir amb el perfil de les restes biològiques que no s’havien pogut identificar durant la investigació dels fets del 2003.