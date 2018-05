Declaren set investigats més per la vaga general del 8-N al Camp de Tarragona

Els advocats estudiaran si hi ha algun tipus de responsabilitat civil o penal en la inclusió de dades d'afiliació política o sindical en l'atestat

Set de les 39 persones investigades per la vaga general del 8-N al Camp de Tarragona han comparegut aquest divendres davant del jutjat d'instrucció número 2 de Tarragona. El jutge n'havia citat vuit, però una es trobava fora i no ha comparegut; la resta han respost només a les preguntes dels seus advocats. Tots els investigats estan acusats de delictes contra la seguretat del trànsit per les mobilitzacions que va haver-hi durant la jornada, com ara marxes lentes de vehicles.Alguns dels citats «ni tan sols es trobaven al lloc dels fets», segons ha explicat l'advocat Carles Perdiguero, que ha reiterat que demanaran l'arxivament quan s'acabin les declaracions. A més, han denunciat que l'expedient inclou dades d'afiliació sindical o política dels investigats, «com si volguessin predisposar a aquestes persones a haver de cometre un fet delictiu pel simple fet de pertànyer a un sindicat, associació o partit polític. És molt maldestre», ha denunciat l'advocat Ramon Maria Sants. Per tot plegat, els lletrats valoraran si, en relació a això, ha d'actuar l'Agència de Protecció de Dades o si hi ha algun tipus de responsabilitat civil o penal.