Reus, Vila-seca, Salou i la Canonja tenen un nou òrgan de coordinació per a la caça

Les poblacions de senglars, conills, tudons i estornells creixen i provoquen danys agrícoles al Camp de Tarragona

Actualitzada 17/05/2018 a les 17:41

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació ha constituït aquest dijous a Tarragona un nou òrgan per tal de millorar la coordinació entre els diferents sectors implicats en la caça i prevenir els danys en les zones de seguretat a Reus, Vila-seca, Salou i la Canonja. L’objectiu de la creació d’aquest òrgan és establir i coordinar les actuacions a dur a terme.Aquestes estan contemplades en el Pla de Prevenció dels danys i riscos originats per la fauna cinegètica que pretén fer front als elevats nivells poblacionals del porc senglar, el conill de bosc, el tudó i l’estornell, entre d’altres.En la primera reunió duta a terme aquest dijous al matí als Serveis Territorials del DARP a Tarragona, entre diferents departaments de la Generalitat, de l’administració local i els representants del sector agrari i dels caçadors, s’han establert les actuacions i les mesures especials que s’han d’adoptar per garantir la protecció de les persones i dels seus béns, com els cultius agrícoles, davant les activitats cinegètiques.En els darrers anys s’ha observat un increment destacable de determinades espècies com és el cas del porc senglar, el conill de bosc, el tudó i l’estornell. Les sobrepoblacions d’aquests animals produeixen danys a les explotacions agrícoles que, en el cas de les zones de seguretat del Camp de Tarragona, són majoritàriament explotacions hortícoles i. també, de fruiters i fruita seca. Els senglars també ocasionen accidents de trànsit i, sovint, es produeixen danys en instal·lacions relacionades amb el sector turístic.Amb la finalitat de controlar la població d’aquestes espècies s’han atorgat autoritzacions excepcionals per caçar. En concret, se'n van donar 34 a Reus, dotze a Vila-seca, quatre a Salou i dues a la Canonja. En aquestes batudes s’han disminuït les poblacions de tudons en uns 10.000 exemplars, les de conills en 1.300, les de garses en 160 i les de porcs senglars en 28.