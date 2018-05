Oscárboles i Pedro Giménez superen la segona fase de Factor X

Els dos cantautors van aconseguir una cadira dintre de l'equip dels Adults dirigit per Fernando Montesinos

Actualitzada 17/05/2018 a les 16:25

.@Oscarboles entona un canto en contra de las desigualdades sociales en #FactorX6: "Un niño cose balones para que chute el poderoso" ❌ El catalán se lleva una silla gracias a @Fernamontesinos. pic.twitter.com/EEkgvJwTyR — Factor X Fans (@FactorXEspana) 17 de maig de 2018

.@Pedro_Gimenez conquista a su mentor, @FernaMontesinos, a golpe de canción de cantautor. El exconcursante de #LaVoz se cuela entre los 5 elegidos de los Adultos de #FactorX6 ❌ echando a Don Kino. pic.twitter.com/wMP8ccIMZO — Factor X Fans (@FactorXEspana) 17 de maig de 2018

El tarragoní Oscárboles i el cunitenc Pedro Giménez van aconseguir passar una fase més del programa de Telecino Factor X. Els dos havien entrat al nou talent show després de passar les audicions davant del jurat format per Risto Mejide, Fernando Montesinos, Xavi Martínez i Laura Pausini.El primer a fer-ho va ser Óscar Noguera, conegut artísticament com a Oscárboles, amb un tema propi sobre els poderosos del futbol. Només entrar al plató Noguera va rebre una gran ovació, sobretot de la jurat femenina. El geni de la guitarra va conquistar al públic, al jurat i, sobretot, a Fernando Montesinos, que és qui dirigirà l'equip dels Adults.Mejide també va voler valorar l'artista i va assegurar que Oscárboles «és un dels nois més intel·ligents que he vist a sobre d'un escenari». Mentre que el presentador Jesús Vázquez es va quedar meravellat per les seves lletres perquè expliquen «veritats com a punys». El tarragoní va aconseguir una de les cinc cadires per continuar al programa.Minuts després va ser el torn del cunitenc Pedro Giménez. El del Baix Penedès va tornar a sobre de l'escenari amb un tema propi Todo Debería Ser. Laura Pausini va destacar les lletres del cantautor de 42 anys, «semblen simples però, en realitat són molt profundes».Montesinos ja tenia les cadires ocupades però la màgia de Giménez a sobre de l'escenari va fer que el jurat acomiadés a Julio César en favor del cunitenc.A continuació es poden veure les actuacions d'Oscárboles i Pedro Giménez.