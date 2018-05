Més de 80 produccions participen al FIC-CAT

Els actors Oriol Grau i Miranda Gas presentaran la gala de cloenda

L’onzena edició del FIC-CAT, el Festival Internacional de Cinema en Català, tindrà lloc del 4 al 10 de juny a Roda de Berà. En total hi ha 57 produccions a concurs entre totes les modalitats contemplades. A la categoria Jove 48 Hores s'han inscrit 41 persones, fins el moment. Amb la qual cosa, es podran visionar unes 85 produccions, 12 d’elles estrenes, durant el festival.Antonio Barrero, director del FIC-CAT, ha explicat totes les activitats previstes. Hi haurà l’espai Pantalla Sitges on es projectaran 3 curtmetratges que han passat pelFestival de Sitges; 2 premis honorífics, un a la Mostra MICE i l’altre al director Marc Recha; i el Petons de Cine pel FIC-CAT, una divertida activitat que tindrà lloc durant el cap de setmana. Finalment, hi haurà una trobada professional de professorat de centres educatius, per fomentar la creació audiovisual a les aules; taula rodona organitzada per Pro-Docs sobre documental i territori i vermut-tertúlia sobre localitzacions, eix vertebrador de l’onzena edició. El director ha desvetllat el nom dels presentadors de la gala de cloenda, els actors Oriol Grau i Miranda Gas.El FIC-CAT s’inaugurarà el 4 de juny a les 10 de la nit amb l’estrena absoluta Cançó per a tu, coproduïda per TVC i Galápagos Media. Fèlix Herzog, un dels tres protagonistes de l’obra, ha comentat que lapel·lícula està en fase de postproducció i que tot just sortirà del «forn» per arribar al FIC-CAT.Totes les projeccions i activitats seran d’entrada lliure, només caldrà invitació per a la gala de cloenda. La invitació es podrà adquirir –de forma gratuïta- a la plataforma Ticketea.