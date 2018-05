Els museus catalans ofereixen 250 activitats al Dia i Nit dels Museus

Entre les propostes hi ha elViatge a la Constel·lació del Museu del Port de Tarragona



Actualitzada 17/05/2018 a les 14:38

Els museus catalans celebraran demà el Dia Internacional dels Museus amb un programa de més de 250 activitats, que tindran continuïtat fins dissabte 19 amb la Nit dels Museus.El dia Internacional dels Museus, organitzat anualment des de 1977 pel Consell Internacional de Museus (ICOM), aquests equipaments culturals obren les seves portes i ofereixen un programa especial d'activitats per sensibilitzar els visitants de la seva importància en el desenvolupament de la societat.La Nit dels Museus és una iniciativa promoguda pel Consell d'Europa en què els museus obren les seves portes fins a la matinada i també ofereixen activitats d'oci i cultura.A més de les portes obertes que tots els museus ofereixen als seus visitants, s'han programat activitats especials com room escapes, vermuts a la romana, visites guiades i teatralitzades, dansa, actuacions musicals, circ, màgia, recitals poètics i contacontes, performances, projeccions d'audiovisuals, instal·lacions i intervencions multimèdia.Els museus de Tarragona proposen descobrir els secrets de les cases modernistes de la mà del Museu de les Terres de l'Ebre; gaudir de la gastronomia de la Conca de Barberà al Museu de la Vida Rural; o gaudir d'una nit musical al Museu Pau Casals. El Museu del Port de Tarragona, per la seva banda, ha organitzat l'activitat Viatge a la Constel·lació Museu.L'Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) coordina les activitats a 83 museus de Barcelona i la seva àrea metropolitana.A Barcelona ciutat, la majoria de museus concentraran la seva activitat la nit del 19 de maig, quan la gran majoria dels centres obriran les seves portes fins a la matinada.El CCCB organitza un any més un concurs de fotografia de la Nit dels Museus a través d'Instagram i Twitter amb l'etiqueta #BcnÉsMuseu; el MACBA ofereix tallers de còmic experimental; la Fundació Miró ha programat una visita per l'edifici de Sert i un taller per imaginar una ciutat més verd.Caixafòrum Barcelona ha organitzat una vetllada, fins a la 1 de la matinada, en què ha programat nombroses activitats al voltant de la música, el cinema, la ciència i l'astronomia, amb visites especials a les exposicions temporals del centre.El Museu d'Arqueologia de Catalunya-Barcelona oferirà de la seva banda un sopar temàtica a través del Mediterrani.El Museu de la Ciència i la Tècnica (mNACTEC) ha organitzat una room escape a l'interior del museu; el Museu de Mataró, un vermut a la romana a l'antiga vila d'Iluro i el Museu de Maricel de Sitges proposa un itinerari en forma de joc per als més petits en el qual escriuran, dibuixaran i descobriran personatges.A Lleida, els museus han decidit «hiperconnectar-se» amb un intercanvi de peces, per la qual cosa cada museu exposarà una peça d'un altre, acompanyada d'un plafó explicatiu.Quant a les activitats especials, destaca la proposta del Museu de Guissona per descobrir com era el cel en temps dels romans amb un planetari, vins d'àmfores i tapes d'inspiració romana.El Museu Diocesà i Comarcal de Solsona ofereix una nit màgica amb un espectacle de música itinerant pel museu i el Museu de la CoNCA Dellà proposa un taller de cal·ligrafia medieval.A les comarques gironines destaquen la visita que organitza el jaciment d'Empúries a la ciutat grega i romana per conèixer els espais més representatius a partir dels jocs que van deixar els nostres avantpassats.Al Museu del Mar de Lloret es podrà descobrir el Tint, l'edifici on els pescadors locals anaven a tenyir fins als anys 60 les xarxes de cotó amb una tècnica mil·lenària.