Els Mossos veuen indicis d'irregularitats en els comptes bancaris de l'exalcalde de Querol

Declaren a l'Audiència de Tarragona els principals acusats en el judici per una suposada trama de corrupció urbanística

Actualitzada 17/05/2018 a les 13:04

Els Mossos d'Esquadra han detectat irregularitats en els comptes bancaris de l'exalcalde de Querol (Alt Camp), Miguel Uroz, un dels cervells de la suposada operació urbanística per revalorar una zona on s'hi havia començat a fer una urbanització, orquestrada entre el 2002 i el 2007, que es jutja a l'Audiència de Tarragona. Aquest dijous declaren dos polítics, un empresari i l'antic arquitecte municipal asseguts a la banqueta -inicialment eren sis acusats, però sobre dos d'ells es va declarar prescrita la seva responsabilitat.Segons els Mossos, han trobat un important desfalc entre els ingressos declarats i d'origen «desconegut». La vista oral s'ha reprès després d'uns dies d'interrupció, precisament per esclarir els moviments d'un dipòsit bancari d'Uroz, compartit amb el seu fill. El fill, que es dedica al sector immobiliari, ha declarat com a testimoni, fent-se l'«únic» responsable del compte. Per la seva banda, Uroz, amb 85 anys i encara regidor, s'ha negat a declarar, per recomanació del lletrat. La fiscal demana penes de presó de 4 anys, si bé podrien veure rebaixades en les conclusions definitives.