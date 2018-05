El 'Vermuting', la nova proposta gastronòmica de Cambrils

Un total de 18 bars i 9 restaurants participaran en la primera edició de les jornades

Els bars i restaurants participants

Cambrils celebrarà la primera edició del Vermuting del 18 de maig al 3 de juny. L’objectiu d’aquesta nova proposta és afavorir que el turisme de proximitat vingui a Cambrils a fer el vermut i es quedi a passejar, dinar, fer un gelat i, en definitiva, gaudir de la bona gastronomia.L’alcaldessa de Cambrils, Camí Mendoza, i la regidora de Turisme, Mercè Dalmau, acompanyades del director general de Vermuts Miró, Carles Prats, i el representant de l’Associació d’Empresaris d’Hostaleria, Ángel Pérez, han presentat avui aquesta novetat del calendari gastronòmic d’enguany.Les jornades compten amb la participació de 27 establiments. Durant aquests 17 dies, 18 bars oferiran un pack vermuting que inclourà vermut Miró, patates i olives a un preu promocional de 2,50 euros per persona. A banda, 9 restaurants incorporaran menús especials amb plats principals elaborats amb vermut.Els bars participants són la Central, Marro Cafè, Zero Zero, Cachito Sanguchito, A Lanterna, Barabar, Macondo, Giovanni +, Creperia El Gat, Mar del Priorat, Ches Burguer, Amfora, Daniel Salinas, La Cuina d’en Jordi, Duomo, Taller 9, Xivarri, Luz de Faro.Els restaurants que han creat menús especials són Antica Roma, Barabar, Casa Macarrilla 1966, Club Nàutic, Duomo, El Pòsit, Lekeitio, l’Original Experiències Gastronòmiques i Xiringuito del Mar.A més, els visitants a Cambrils durant aquestes dates també podran tastar el gelat de Vermut que ha elaborat Antoni Sirvent per a l’ocasió a un preu promocional d’un euro.Vermuting Cambrils està organitzat per Patronat de Turisme i l’Associació d’Empresaris d’Hoteleria de Cambrils. El patrocinador és Vermuts Miró, una empresa amb més de 100 anys d’història especialitzada en l’elaboració de vermut d’una forma tradicional a base de plantes medicinals alpines i mediterrànies que fan que sigui el vermut més refrescant i aromàtic de les terrasses de Cambrils.Les jornades formen part del calendari gastronòmic de Cambrils, que inclou deu campanyes en la línia de sumar esforços entre sector públic i privat per incrementar visites i excursionistes fora de temporada i posar en valor la gastronomia cambrilenca i els productes del territori.