Detingut per utilitzar la documentació d'un altre transportista per poder circular sense descansar

El camioner introduïa la targeta de conductor d’una segona persona per simular que feia els descansos obligatoris

Actualitzada 17/05/2018 a les 14:31

Els Mossos d’Esquadra van detenir aquest dimarts un home, de 32 anys, de nacionalitat britànica i veí de Buxton (Regne Unit), com a presumpte autor d’un delicte de falsificació de document públic.Els fets van tenir lloc la nit de dilluns a dimarts quan agents dels mossos que estaven fent un control de transports a l’autovia A-7 a Vila-seca van aturar un camió. El conductor, en veure el control policial, va fer marxa enrere i va estacionar el vehicle en el carril de circulació.El camioner va donar diverses respostes contradictòries per justificar la seva acció. Tot seguit, els agents van fer una inspecció de la documentació del transportista i van comprovar que la informació aportada pel tacògraf, l’aparell que registra l’activitat del vehicle i del conductor, mostrava una irregularitat.Els mossos van comprovar que el conductor, quan havia de fer el descans obligatori establert en la legislació, introduïa la targeta de conductor d’una segona persona. D’aquesta manera, el transportista simulava que estava descansant durant la conducció d’un segon conductor que, en realitat, no hi era.La informació aportada pel tacògraf digital va mostrar als agents que de les 24 hores de dilluns el conductor només havia fet 4 hores de descans fraccionades en espais de dues hores.El detingut va passar aquest dimecres a disposició del Jutjat d’Instrucció en funcions de guàrdia de Tarragona i va quedar en llibertat amb càrrecs.