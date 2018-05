Detingudes dues persones per una plantació de marihuana a Cambrils

La Policia Local va trobar 203 plantes i fertilitzants, entre altres objectes

La Policia Local de Cambrils va detenir aquest dimecres a la tarda a dues persones per un presumpte delicte contra la salut pública. Els agents van localitzar una plantació de marihuana del tipus indoor en una masia abandonada a la Partida Comes del municipi costaner.Durant la inspecció es van trobar a l’interior de la construcció 203 plantes de marihuana, fertilitzants, diverses llampares de cultiu i material de precisió, entre altres objectes. La instal·lació comptava amb una connexió il·legal d'enllumenat.Quan s'estava finalitzant la intervenció dels objectes emprats per la plantació, una furgoneta amb dos ocupants va aparèixer. Els agents es van apropar a les dues persones per tal d'identificar-les. Finalment, aquests van reconèixer que eren els responsables de la plantació de marihuana.A continuació es va procedir a la seva detenció com a presumptes autors d'un delicte contra la salut pública.