Amplien la denuncia pel degoteig de Vandellòs II al fiscal de Medi Ambient

La planta estarà parada fins a mitjan juliol

Actualitzada 17/05/2018 a les 19:19

L'associació Societat Humana ha ampliat la denúncia pel degoteig que va patir la central nuclear de Vandellòs II (Baix Camp) al fiscal de Medi Ambient després de saber-se que la planta estarà parada fins a mitjan juliol.Societat Humana ja va portar a la fiscalia la fuga d'aigua de Vandellòs i ara, segons informa aquesta entitat, ha ampliat la denúncia i demana noves diligències a les ja iniciades pel ministeri Públic.Així, sol·licita informació sobre les causes de la parada, l'anàlisi de les incidències detectades amb la documentació íntegra d'aquestes i quines reparacions s'executaran en el temps d'inactivitat.Societat Humana va portar la fuga d'aigua a la Fiscalia per aclarir per què no va parar fins al 2 de març si la incidència s'havia detectat almenys el 13 de febrer.La fuga es va localitzar finalment a la zona de barrera de pressió i els protocols de seguretat assenyalen que no pot produir-se cap pèrdua d'aigua allà.L'Associació Professional de Tècnics en Seguretat Nuclear i Protecció Radiològica (Astecsn) va enviar una carta al Consell de Seguretat Nuclear (CSN), que s'adjunta a la denúncia.L'escrit assenyala que, en cas de fuga no identificada d'aigua, Vandellòs pot seguir si no se superen els 227 litres per hora.No obstant això, si es produeix en la barrera de pressió, no es permet per «el risc que el defecte que l'origina segueixi progressant i acabi en un trencament catastròfica».Vandellòs, segons fonts de la central, va registrar una pèrdua de 6 litres, unes 30 vegades menys del que marquen els seus protocols de seguretat.