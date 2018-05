Vila-seca es converteix en escenari d'un videoclip

Aquest dijous es gravarà el tema 'Back to Life' de l'artista local DinShot

Actualitzada 16/05/2018 a les 20:16

Vila-seca es convertirà demà dijous en escenari del rodatge d'un videoclip. Concretament, del tema musical Back to Life, primera obra de l'artista local DinShot (Jordi Gil). La peça audiovisual es gravarà en diferents localitzacions del municipi.Jordi Gil, estudiant de segon curs de l'Escola de Música Avançada i So EUMES de Girona, ha comptat amb la col·laboració del cantant Lix Noy, una prometedora veu en la indústria musical, que ha posat la lletra i la veu al tema. Gil va realitzar els seus estudis musicals entre l’Escola de Música de Cambrils i el Conservatori Professional de Música de Vila-seca, on ha aconseguit una formació sòlida per accedir a estudis universitaris en EUMES, on treballen assignatures com Producció Musical, Mescla i Mastering, Film Scoring, Disseny Sonor.Back to Life, veurà la llum el proper mes de juny gràcies al segell discogràfic Springboard Entertainment. El videoclip serà dirigit i produït per Josep Varo i DVisual.