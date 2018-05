Salomó, 175 anys de devoció i tradició

La documentació més antiga del Ball del Sant Crist de Salomó està datada del 1843

16/05/2018

El Ball del Sant Crist de Salomó és un espectacle teatral declarat Element Festiu Patrimonial d’Interès Nacional per la Generalitat de Catalunya. Aquest no és, però, el tret distintiu d’aquesta gran representació que cada any, durant quatre diumenges de maig, es fa a l’església parroquial de Salomó (Baix Gaià). Sí que ho són, en canvi, les seves arrels medievals, i també el fet que mobilitza més d’un centenar de persones d’una població que ben just depassa el mig miler d’habitants.El Ball del Sant Crist, que pertany al gènere dels balls parlats, relata uns fets llegendaris del segle XVI. El document més antic que se’n conserva data del 1843, i es tracta d’una còpia manuscrita pel secretari de l’Ajuntament, Josep Cardona. Justament aquest 2018 se celebren 175 anys de l’existència d’aquesta documentació, fet que des de l’Associació del Ball del Sant Crist s’ha volgut celebrar de manera significativa. Així, el passat mes d’abril, Salomó va acollir la primera Mostra de Balls Parlats de Catalunya. I aquest pròxim diumenge 20 de maig, després de la representació, es farà una foto de família de tots els participants per tal d’actualitzar la foto anterior, que data del 2012, quan es va celebrar el 150 aniversari.«En ple segle XXI, el Ball del Sant Crist és un element integrador del poble i, alhora, un esdeveniment molt emotiu, perquè moltes vegades a dalt de l’escenari s’hi troben tres generacions d’una mateixa família», explica Joan Boronat, president de l’Associació.Els orígens del Ball, explica Boronat, cal buscar-los en la fe i la devoció a la imatge del Sant Crist de Salomó, que el 1691 donarien lloc al naixement de la Confraria del Sant Crist, la qual, probablement, va ser impulsora de la capella en homenatge a la figura del Crist els anys 1707-1714. «Donades les limitacions del poble, que en aquell temps es dedicava a la pagesia, hi havia una gran afluència de romeries», assenyala Boronat. De les representacions del segle XIX no se’n té documentació, però pels diaris de l’època se sap que al 1901 s’anunciaven bitllets de tren especials per anar a veure l’obra. Després, hi ha constància de representacions el 1911, el 1925, el 1939, el 1940, el 1954, i el 1965.L’any 1972 va marcar un punt d’inflexió en la història del Ball, quan Fabià Puigserver, Iago Pericot i els seus alumnes de l’Institut del Teatre de Barcelona proposen, entre altres suggeriments, que el Ball es representés a l’interior de l’església parroquial (fins llavors s’havia fet a l’aire lliure). Des de llavors s’ha dut a terme de manera ininterrompuda fins al dia d’avui. Fins a tal punt, que aquest pròxim diumenge se celebraran també les 175 representacions comptant a partir del 1972, un any que, en opinió de Joan Boronat, «va marcar un abans i un després».Aquest any la representació del Ball del Sant Crist de Salomó encara es farà els diumenges 20 i 27 de maig. Es recomana reservar l’entrada a través del telèfon 977 62 90 58.