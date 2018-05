El Festival de Música Antiga de Poblet convida per primera vegada una formació emergent

Un concert de joves músics refugiats i immigrants amb músiques cristianes, jueves i musulmanes inaugurarà el certamen

Actualitzada 16/05/2018 a les 14:26

Tasto Solo, un recorregut per l’Anglaterra del segle XVI

El VI Festival de Música Antiga de Poblet tornarà a omplir el monestir de música el 10, l’11 i el 12 d’agost sota la batuta del mestre Jordi Savall. La memòria i els símbols: del Poder, la Fe i de l’Exili és el fil conductor d'una programació que aquest any fixa la mirada al futur, incorporant per primera vegada una formació emergent, Tasto Solo, en un concert que tindrà lloc el dia 11 d’agost en un nou espai que s’obre pel festival, l’antic Refetor dels Conversos. Alhora, però, el festival no oblida el seu passat i homenatjarà en el concert de cloenda el compositor Mateu Fletxa el Vell, monjo que va passar els seus últims dies al monestir de Poblet. El festival s’encetarà a la plaça del Monestir amb el concert d’Orpheus XXI i Hespèrion XXI Camins a l’exili i de l’esperança, en què joves músics refugiats i immigrants d'entre 8 i 20 anys interpretaran músiques cristianes, jueves i musulmanes al voltant del Mediterrani.El Festival de Música Antiga de Poblet serà l’ocasió per escoltar el projecte intercultural d’acció pedagògica, educativa i creativa Orpheus XXI a favor dels joves refugiats i immigrants per posar en valor el coneixement i el talent musical de tradicions tan diverses com les d’Armènia, Síria, el Marroc o Israel, entre d’altres. Es tracta d’una iniciativa de Jordi Savall encetada l’any 2016 gràcies a una subvenció europea que busca permetre la integració de músics professionals refugiats i immigrants de transmetre la seva cultura.«El projecte no els ensenya a fer la nostra música, sinó la seva. Són joves que viuen en un mon cultural estrany per a ells i, si no tenen contacte amb músics de la seva cultura, quedaran desarrelats», ha reblat. La subvenció d’aquest projecte s’acaba aquest octubre i Jordi Savall busca ara noves maneres de continuar finançant el projecte.El grup Tasto Solo proposarà en el segon concert del festival un recorregut per l’Anglaterra de la primera meitat del segle XVI amb instruments «tan peculiars» –en paraules de Savall- com l’organetto, el clavisimbalum o l’arpa renaixentista. «És un conjunt jove, molt original i d’una trajectòria important», ha reblat.El concert tindrà lloc a l’antic Refetor dels Conversos, l’espai en què menjaven les persones que, vivint i treballant sota una certa disciplina monàstica, no havien fet els mateixos vots que els monjos. Posteriorment, va ser utilitzat com a celler.El tercer dels concerts serà ja a l’antic Dormitori dels Monjos, moment en què Le concert des Nacions interpretarà Les Nacions de François Couperin. Es tracta d’una obra amb la qual el compositor barroc va voler aprofundir en els diversos estils musicals dels pobles d’Europa i del qual l’enregistrament de Jordi Savall és una de les versions considerades de referència.Finalment, el Festival de Música Antiga proposa aquest any homenatjar la figura del compositor i monjo Mateu Fletxa el Vell amb la interpretació de les Ensaladas a l’antic dormitori dels monjos, «l’espai en què probablement s’inspirava i dormia», en paraules del pare abat Octavi Vilà.Com l’any passat, abans de cada concert, tindrà lloc una conferència en què diversos experts reflexionaran entorn del contingut del programa.