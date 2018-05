El Campionat de Catalunya de Boccia, a la Pobla de Mafumet

Fins a 21 esportistes es donaran cita al pavelló esportiu el pròxim dissabte, 19 de maig

Actualitzada 16/05/2018 a les 10:06

El pavelló esportiu de la Pobla de Mafumet serà l’escenari, el pròxim dissabte 19 de maig, del Campionat de Catalunya de Boccia. Fins a 21 esportistes d’arreu de Catalunya es donaran cita en aquesta competició que organitza la Federació Esportiva Catalana de Paralítics Cerebrals (FECPC) i que, per primera vegada, se celebrarà a les comarques de Tarragona. Això ha estat possible gràcies a la col·laboració de l’Ajuntament de la Pobla de Mafumet i de Dow amb el club esportiu CEPACET de Tarragona.Aquesta sinergia posa de manifest el compromís i l’alineació del municipi i de Dow en matèria d’integració social i d’igualtat d’oportunitats per a les persones amb capacitats diferents.La competició donarà inici a dos quarts de deu i, durant tot el matí, es disputaran diversos partits de diferents categories. Set clubs prendran part en l’esdeveniment, que permetrà al públic assistent veure en acció als millors boccieros catalans, que tancaran amb aquesta competició la temporada de l’Boccia catalana.En el cas dels esportistes de Tarragona, Rubèn Coch i Adrià Abadia, de l’equip CEPACET-DOW, es jugaran la permanència a Divisió d’Honor, la màxima categoria en modalitat individual d’aquest esport paralímpic.Aquesta jornada esportiva comptarà amb la col·laboració de les entitats locals de la Pobla de Mafumet, amb especial participació del Club Petanca, així com del grup local de voluntaris actius dels Jocs Mediterranis Tarragona 2018, que també aportaran el seu granet de sorra per garantir el correcte desenvolupament del Campionat de Catalunya de Boccia.L’entrada al campionat serà lliure durant tot el matí. Aquesta és una bona ocasió per poder gaudir d’un esport paralímpic poc conegut, però que possibilita la participació de jugadors amb alts nivells de discapacitat física. Es tracta d’un esport que es remunta a la Grècia clàssica i que guarda semblança amb la petanca, encara que es diferencia en el material, les dimensions del camp i en algunes normes del joc. Pel que fa a les instal·lacions on es desenvoluparà la competició, el Pavelló municipal de la Pobla està totalment adaptat a les persones amb capacitats diferents, des dels accessos i serveis higiènics recentment reformats, fins a l’accés a la pista de joc.Dow, ofereix el seu suport a la Boccia des de fa 5 anys i, actualment, disposa d’un equip, el club esportiu CEPACET-DOW de Tarragona. Aquesta és una entitat creada per l’Associació Provincial de Paràlisi Cerebral La Muntanyeta, que actualment compta amb quatre esportistes federats que participen regularment en les competicions catalanes de Boccia.Amb motiu de la celebració del Campionat de Catalunya de Boccia, Dow anima a participar d’aquest important esdeveniment, tant com a públic dinamitzador amb la seva presència i suport als esportistes que prendran part de la competició.