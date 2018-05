Detectats nous casos de Sarna a un centre de menors al Pla de Santa Maria

Totes les persones que han tingut contacte recent amb el centre s'estan sotmetent a revisió

Actualitzada 16/05/2018 a les 11:51

Una vintena de brots a Catalunya aquest 2018

Salut ha confirmat un nou brot de sarna, que han estat detectats al centre de menors del Pla de Santa Maria, Mas Mahanaim, a l'Alt Camp,. Els afectats serien dues persones, segons han confirmat fonts del Servei Català de Salut. Un cop detectat el brot, el centre ho va comunicar al Servei de Salut Pública aquest dilluns per tal d'activar els protocols de vigilància i d'inspecció per determinar l'origen. Segons el CatSalut, els afectats ja han rebut el tractament tòpic sobre la pell, «que és molt efectiu».Pel que fa a la resta de persones que tenen contacte amb el centre, tant interns com treballadors, s'estan sotmetent, en les darreres hores, a revisions per descartar que hi hagi nous casos. A més, s'han intensificat les mesures d'higiene per evitar possiblez contagis. I és que la sarna té un període d'invubació mitjà d'unes sis setmanes.El Departament de Salut ja ha detectat 20 brots de sarna aquest any 2018 a Catalunya. Malgrat aquestes dades, ara incrementades amb dos nous casos, el secretari de Salut Pública, Joan Guix va fer una crida a la calma i assegurava que és una situació «normal» i que «la realitat és la mateixa» que en altres anys, però que és una malaltia que ara es declara més per part dels metges. Guix va reconéixer que «no és tan habitual» que es doni en centres hospitalaris però ha avançat que cap dels dos, el Moisès Broggi de Sant Joan Despí i el Sant Joan de Reus, ha registrat cap nou cas, un fet que ha qualificat de «bon missatge».Alguns dels brots detectats han estat al CIE de la Zona Franca, amb una trentena de guineans afectats que portaven la malaltia quan van arribar en pastera a Granada, tres brots en residències, dos en escoles i un en l'àmbit familiar, entre altres.