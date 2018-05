Defensa, Fiscalia i acusació particular pacten l'absolució del pistoler de Gavà i l'internament a un centre psiquiàtric

L’Audiència de Barcelona haurà de ratificar l'acord

Actualitzada 16/05/2018 a les 21:53

La defensa del conegut com a pistoler de Gavà, la Fiscalia i l’acusació particular –la família del Policia Local mort- han arribat a un acord per demanar l’absolució de l’acusat i l’internament a un centre psiquiàtric per un màxim de 40 anys. Segons ha pogut confirmar l’ACN, les tres parts han signat un escrit on argumenten que l’acusat pateix un trastorn mental i per això demanen que quedi absolt. L’acord l’han presentat a l’Audiència de Barcelona, que haurà de citar les parts a una vista per ratificar l’entesa. El mateix escrit recull la petició per a què dos metges psiquiàtrics examinin l’acusat abans d’aquesta vista per constatar que està capacitat per declarar. Mentrestant, l’home és al mòdul psiquiàtric del centre penitenciari Brians 1.Si bé ara és a la presó, el principal sospitós dels fets ja havia estat ingressat a l’Hospital psiquiàtric de Sant Boi de Llobregat degut a un trastorn delirant, moment en què la investigació de Gavà va quedar temporalment arxivada. A finals d’abril, però, els responsables mèdics del centre van considerar que l’home havia recuperat les facultats mentals mínimes per afrontar el procés judicial i la causa va ser reoberta.A banda d’estar acusat de ser l’autor del tiroteig de Gavà contra dos policies –un va resultar mort-, també se li atribueix el tiroteig que hi va haver el juny de 2017 en un bar de Vilanova i la Geltrú on va morir una persona, alhora que se l’acusa de ser l’autor de la mort d’un home a Miami Platja (Mont-roig del Camp) el mateix estiu. En aquestes altres causes, però, de moment no hi ha hagut cap pacte amb la Fiscalia i les acusacions particulars, de manera que les investigacions segueixen obertes.