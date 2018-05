Aquopolis Costa Daurada estrena nova temporada aquest 17 de maig

Una de les novetats és l'ampliació dels diversos descomptes familiars existents

Actualitzada 16/05/2018 a les 14:29

Aquest dijous, 17 de maig, Aquopolis Costa Daurada obre les seves portes una nova temporada. El parc ofereix 10 hectàrees de superfície amb zones per a totes les edats amb tematització hawaiana, 4 piscines, més de 20 atraccions, un gran Spa exterior de 450m2 per a relaxar-se amb cascades, jacuzzis i una platja amb sorra natural, al costat de zones VIP i Chill Out.Aquest any, una de les principals novetats són els diferents descomptes familiars: 15% aplicables sobre el preu de l’entrada, per a famílies monoparentals, que es sumen a l’existent per a famílies nombroses.El parc també ha programat de caps de setmana específicament dedicats a famílies nombroses ( 16 i 17 de juny) i a famílies monoparentals ( 23 i 24 de juny), amb entrades a 14.90€.Aquopolis ha anunciat, a més, un calendari d’estiu amb nombrosos esdeveniments i activitats complementàries, amb electrovermuts ( 3 de juny i 1 de juliol) i sessions de zumba. El calendari complet es pot consultar a la pàgina web: www.costa-dorada.aquopolis.es i a pàgina de Facebook: Aquopolis Costa Dorada A banda del parc aquàtic, a Aquopolis es manté la presentació diària de dofins i lleons marins en l’únic delfinari de la Costa Daurada. També ofereix la possibilitat de realitzar una trobada exclusiva amb dofins per a interactuar amb ells en grups reduïts de persones.