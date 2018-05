Vila-seca celebra Sant Isidre, la Festa Local de la Pagesia

Una cercavila i l’ofrena floral han marcat la jornada d’avui

Vila-seca ha llençat aquesta tarda el tret de sortida a Sant Isidre, la Festa Local de la Pagesia amb un esmorzar exclusiu per als socis de la Cooperativa Agrícola del municipi. Ja a la tarda, els carruatges s'han concentrat al carrer de Sant Antoni per tal de començar una cercavila pels carrers del centre històric. Aquest ha passar pel carrer de Sant Antoni, la plaça de Sant Esteve, carrer de Sant Pere, plaça dels Països Catalans, per acabar a la plaça de l’Església.L’església de Sant Esteve ha acollit la tradicional ofrena dels fruits a les set de la tarda i la missa. L’esbart infantil de l’Esbart Dansaire Ramon d’Olzina ha conclòs la jornada fent una exhibició de les danses tradicionals catalanes a la plaça de l’Església.La Festa Local de la Pagesia clourà el pròxim diumenge, 20 de maig, a les nou del matí. Des de la plaça de l’Església sortiran els participants de la XV Caminada popular fins a la Pineda. Un cop allà, tots els caminants podran gaudir d’un esmorzar. Per a inscriure’s a la Caminada només cal aportar menjar per al Banc d’Aliments.Finalment, també en el marc de la Festa Local de la Pagesia, els socis de la cooperativa podran gaudir d’una excursió a l’Arboç del Penedès, Sant Sadurní d’Anoia i Llorenç del Penedès, el pròxim dijous, 19 de maig.