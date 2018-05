Vigilants municipals i Mossos incrementen el patrullatge als Pallaresos

Malgrat l’alerta ciutadana, l’alcalde, Pep Nolla, recorda que només hi hagut tres o quatre robatoris més que l’any anterior

Actualitzada 15/05/2018 a les 09:56

El cos de vigilants municipals i els Mossos d’Esquadra han incrementat la seva presència als Pallaresos després dels darrers robatoris registrats a la urbanització Pallaresos Parc. Segons l’alcalde del municipi, Pep Nolla, «els vigilants han incrementat la freqüència del patrullatge, sobretot a les àrees on la població està més disseminada, com Hostalets i Pallaresos Parc, i els Mossos d’Esquadra han augmentat també la seva presència, amb agents de paisà i vigilant camins i boscos».L’alcalde dels Pallaresos considera normal que s’hagi produït certa alarma social entre els veïns de Pallaresos Parc després dels dos robatoris amb força que es van produir fa poc més d’una setmana. Això no obstant, detalla que, estadísticament, només hi ha hagut tres o quatre robatoris més respecte a l’any anterior i que l’alarma social és habitual quan hi ha més d’un delicte d’aquest tipus en una mateixa zona en poc temps.Segons Nolla, l’actual equip de govern va ampliar el cos de vigilants, de dos a quatre, que es reparteixen els torns. El batlle, a més, recorda que els Pallaresos compta amb 78 quilòmetres de carrer i, per la seva configuració urbanística –amb tot d’urbanitzacions amb aparellats o cases unifamiliars– la incidència de robatoris amb força acostuma a ser més alta que en altres municipis i resulta molt difícil estar a tot arreu.D’altra banda, davant la possibilitat que els veïns de Pallaresos Parc duguin a terme patrulles ciutadanes per a vigilar la urbanització, Pep Nolla desaconsella aquesta mesura. «Tant l’Ajuntament dels Pallaresos com el cos de Mossos d’Esquadra desaconsellem que els veïns facin patrulles ciutadanes, perquè poden trobar-se amb situacions perilloses que val més evitar», deia l’alcalde. «Els veïns han de confiar en la tasca dels vigilants municipals i dels agents de Mossos d’Esquadra», afegeix.Divendres passat es va produir un intent de robatori al carrer Avenc dels Pallaresos. Aquest se sumava als tres que s’han produït durant les darreres setmanes . El cert és, però, que només s’han consumat dos robatoris amb força a habitatge a la urbanització Pallaresos Parc, als carrers Recó, Lliris i Avenc.