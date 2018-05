La zona cremada es troba darrere del Càmping el Templo del Sol

Actualitzada 15/05/2018 a les 15:47

Un incendi ha cremat 5.000 metres quadrats de vegetació forestal a Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, prop del coll de Balaguer. El foc s'ha originat a les 12.43 hores a la zona que hi ha darrere del Càmping el Templo del Sol.Al lloc dels fets, s'hi han desplaçat sis dotacions de Bombers de la Generalitat que han estat treballant per apagar-lo. Han necessitat prop de dues hores per donar-lo per extingit.