Torredembarra preveu reobrir l'aparcament dels Filadors al juliol

L’equipament està tancat des de fa quatre anys, quan va esclatar la presumpta trama de corrupció de l’anterior govern

Actualitzada 15/05/2018 a les 09:50

L’aparcament soterrat de Torredembarra ubicat al carrer dels Filadors ja està pràcticament a punt per reobrir –després de quatre anys clausurat–, amb el proper mes de juliol com a termini, si tot va sobre el previst. Va ser el 31 d’agost de 2014 que l’Ajuntament va decidir tancar l’equipament, davant l’elevada despesa que suposava mantenir-lo en funcionament. Posat en marxa per l’exalcalde Daniel Masagué i construït per l’empresa Teyco, aquest és un dels punts investigats en el marc de la presumpta trama de corrupció en la qual es va veure immersa l’anterior equip de govern.Quatre anys després, l’actual Ajuntament reprendrà l’activitat de l’aparcament. En els últims mesos, s’ha treballat en la redacció del reglament d’ús i, dijous, en el ple que se celebrarà a la tarda, s’aprovarà inicialment el restabliment del servei. «S’obrirà un període de 30 dies d’exposició pública i, si tot va rodat, al mes de juliol l’equipament estaria novament operatiu», explicava ahir el regidor de Governació, José García, que, alhora, recordava la possibilitat que es presentessin al·legacions i que, per tant, es pogués retardar el calendari.Quant a la despesa de mantenir en funcionament l’equipament, José García assenyala que s’ha apostat per no contractar cap empresa per gestionar el pàrquing, sinó que serà el mateix personal que s’encarrega del control de la zona blava de Torredembarra que també vigilarà l’aparcament. A la nit, serà la Policia Local qui se’n farà càrrec.L’equipament té capacitat per a vuit places per a persones amb mobilitat reduïda, sis furgonetes, 36 motos i 200 cotxes. D’aquests últims, aproximadament 100 places seran de rotació (ubicades a la planta menys u de l’equipament) i les 100 restants, a la planta menys dos, seran de lloguer. Quant a les tarifes, el preu mensual de les places de permanència de dia complet per a cotxes serà de 38 euros (IVA inclòs), mentre que les de mitja jornada i les de motocicleta valdran 20 euros. Pel que fa a les places de rotació tindran un cost d’un cèntim al minut, amb un preu d’1,8 euros, si l’usuari hi aparca durant tres hores.«L’objectiu és que aquest sigui un pàrquing dissuasiu», puntualitza el regidor de Governació. Segons García, ja hi ha una quarantena de persones que han donat a conèixer el seu interès per adquirir places de lloguer, un tràmit que s’ha de fer a través de l’Ajuntament. Aquestes es poden contractar per un mínim de quatre mesos i un màxim de 12, prorrogables anualment.El regidor de Governació destaca la importància de reobrir aquest equipament i, així, dotar-lo d’ús, després de la important inversió que va suposar la seva construcció: 3,3 milions d’euros. El pàrquing va ser inaugurat el juliol del 2010 i tan sols va estar en funcionament quatre anys, quan va haver de ser tancat davant la difícil situació que estava travessant el consistori en aquell moment.