Salou busca una solució per recuperar la Cala Llenguadets, on el mar es menja la reposició de sorra

L'Ajuntament continua amb la restitució de sorra a les platjes per preparar-les per a l'estiu

Actualitzada 15/05/2018 a les 14:27

L’Ajuntament de Salou continua amb la restitució i protecció de la sorra de les platges del municipi. Al mateix temps també realitza l'adaptació de la zona perquè es puguin instal·lar les guinguetes.Els treballs que es realitzen son els de regularització de l’arena, eliminació de pedres a la vora del mar i també de condicionament de les zones de concessió. Al llarg de la setmana passada es va actuar a les diverses cales i platges del litoral, deixant ja enllestida la zona per a l’inici de la temporada de bany.Com explicava la regidora de l’àrea de Platges, Julia Gómez, «com cada any, comencem a treballar per aquestes dates, ja que si ho féssim més aviat els temporals farien malbé els treballs realitzats, i sempre, seguint els criteris tècnics que ens indiquen el millor moment per escometre els treballs».Ja s’han finalitzat els treballs de reposició a la Platja Capellans i els propers dies els treballs continuaran a les platges de Llevant i Ponent. Pel que fa a la Cala Llenguadets, «s’està treballant en buscar la solució per tal que el concessionari de la guingueta pugui instal·lar-la el més aviat possible». En aquesta darrera cala s’han dut a terme ja dues actuacions però el mar ha contrarestat la reposició d’arena i ha tornat la regressió a la zona. Aquesta circumstància és la que va denunciar la setmana passada el propietari de la llicència per poder obrir allí una guingueta. La situació actual impedia col·locar-la a causa de la amnca d'espai material de sorra on fer-ho.A Llenguadets també s’ha millorat la rampa d’accés dels vehicles rodats a la sorra.A més de l'actuació municipal hi ha prevista l'acordada amb el Ministerio de Medio Ambiente, de major impacte, a la platja Llarga on faran una aportació de sorra extra de 5.000 mper mirar de compensar el retrocés d’aquesta part del litoral que ha quedat especialment castigat pels temporals de mar.AGROVIAL S.A. ha estat l’empresa adjudicatària d’aquests treballs de manteniment per part de la regidoria de Platges, amb el pressupost final de 100.406,30€, IVA inclòs.